«Филадельфия» подписала чемпиона Супербоула Тарика Вулена

«Филадельфия Иглс» договорились о контракте с корнербеком Тариком Вуленом, ранее выступавшим за «Сиэтл Сихокс». Однолетнее соглашение может принести игроку до $15 млн.

Вулен провел четыре сезона в составе «Сиэтл Сихокс». В дебютном сезоне–2022 он попал в Матч звезд, сделав 63 захвата, сбив 16 передач и оформив 6 перехватов.

В прошлом сезоне защитник сыграл важную роль в победе «Сихокс» в Супербоуле LX над «Нью-Ингленд Пэтриотс». По ходу чемпионата его игровое время сокращалось, однако в плей-офф он вернулся в основной состав.

Также «Филадельфия» подписала тайт-энда Джонни Мандта, который ранее был отчислен «Джексонвилл Джегуарс».