«Лас-Вегас» обменял квотербека Джино Смита в «Нью-Йорк Джетс»

«Лас-Вегас Рейдерс» обменяли квотербека Джино Смита в «Нью-Йорк Джетс». «Рейдерс» отправят Смита и выбор седьмого раунда драфта–2026 в обмен на выбор шестого раунда того же драфта.

Таким образом «Лас-Вегас» поднимется на драфте с 228-й на 208-ю позицию. «Рейдерс» возьмут на себя большую часть зарплаты квотербека, а «Джетс» будут платить ему чуть больше минимальной зарплаты ветерана.

«Это момент, когда все возвращается к началу. Я рад снова оказаться там, где началась моя карьера. С нетерпением жду знакомства с новыми партнерами по команде и тренерами, а также встречи с болельщиками», — сказал Смит.

Смит возвращается в клуб, который выбрал его во втором раунде драфта–2013. В «Джетс» квотербек провел четыре сезона. За это время он сыграл 46 матчей (29 — в стартовом составе), набрав 6276 ярдов пасом, 28 тачдаунов и 36 перехватов.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Материалы по теме
«Балтимор» отказался от обмена Макса Кросби из «Лас-Вегаса» после медосмотра игрока
11 марта, 08:01
«Лас-Вегас» потратил $282 млн на свободных агентов в первый день переговоров
10 марта, 08:26
Рекомендуем
Главные новости
«Миннесота» подписала контракт с квотербеком Кайлером Мюрреем
сегодня, 10:35
Совладелец «Джайентс» Стив Тиш хочет передать свою долю в клубе детям. Его фамилия часто фигурировала в файлах Эпштейна
вчера, 16:31
«Баффало» подписал контракт с Брэдли Чаббом на $43,5 млн
вчера, 14:23
«Сан-Франциско» обменял ди-тэкла Осу Одигизуа у «Далласа»
вчера, 12:19
«Индианаполис» продлил контракт с Дэниелом Джонсом на два года. Квотербек заработает $50 млн в первый сезон
вчера, 10:14
«Балтимор» подписал контракт с Треем Хендриксоном на $112 млн
вчера, 08:11
Трэвис Келси: «Тейлор Свифт помогла мне принять решение продолжить карьеру»
11 марта, 18:33
«Хьюстон» сделал Каими Фейрберна самым высокооплачиваемым кикером в НФЛ
11 марта, 16:30
«Нью-Ингленд» подписал экс-ресивера «Грин-Бэй» Ромео Дабса
11 марта, 14:25
«Филадельфия» подписала чемпиона Супербоула Тарика Вулена
11 марта, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Рекомендуем