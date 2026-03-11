«Балтимор» отказался от обмена Макса Кросби из «Лас-Вегаса» после медосмотра игрока

«Балтимор Рейвенс» отказались от обмена эдж-рашера Макса Кросби из «Лас-Вегас Рейдерс». По данным инсайдера NFL Network Майка Гарафоло, решение было принято по медицинским причинам.

Ранее клубы договорились об обмене, по которому «Лас-Вегас» должен был получить два выбора в первом раунде драфта. Сделка не была завершена, поскольку требовала медицинского осмотра и не могла стать официальной до начала нового финансового года в НФЛ.

Кросби уже прибыл в Балтимор, однако после медицинского обследования обмен был отменен. Агент игрока заявил в социальных сетях, что защитник опережает график восстановления после операции на колене.

По данным Spotrac, отмена обмена лишает «Лас-Вегас» около $30 млн под потолком зарплат. Клуб уже договорился о нескольких контрактах на общую сумму более $280 млн.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Кто бы мог подумать, что Кросби так опозорится, лол! Рейдерс знали, что такой осмотр естественно будет иметь место быть. И несмотря на это менеджмент Лас Вегаса действовал так, как будто этот трейд уже стал свершившимся фактом. С другой стороны, может быть у Балтимора просто внезапно изменились планы и было решено, что Хендриксон подходит больше.
Материалы по теме
«Лас-Вегас» потратил $282 млн на свободных агентов в первый день переговоров
10 марта, 08:26
«Лас-Вегас» обменял эдж-рашера Макса Кросби в «Балтимор» за два выбора в первом раунде драфта
7 марта, 15:07
Рекомендуем
Главные новости
«Миннесота» подписала контракт с квотербеком Кайлером Мюрреем
сегодня, 10:35
Совладелец «Джайентс» Стив Тиш хочет передать свою долю в клубе детям. Его фамилия часто фигурировала в файлах Эпштейна
вчера, 16:31
«Баффало» подписал контракт с Брэдли Чаббом на $43,5 млн
вчера, 14:23
«Сан-Франциско» обменял ди-тэкла Осу Одигизуа у «Далласа»
вчера, 12:19
«Индианаполис» продлил контракт с Дэниелом Джонсом на два года. Квотербек заработает $50 млн в первый сезон
вчера, 10:14
«Балтимор» подписал контракт с Треем Хендриксоном на $112 млн
вчера, 08:11
Трэвис Келси: «Тейлор Свифт помогла мне принять решение продолжить карьеру»
11 марта, 18:33
«Хьюстон» сделал Каими Фейрберна самым высокооплачиваемым кикером в НФЛ
11 марта, 16:30
«Нью-Ингленд» подписал экс-ресивера «Грин-Бэй» Ромео Дабса
11 марта, 14:25
«Филадельфия» подписала чемпиона Супербоула Тарика Вулена
11 марта, 12:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Рекомендуем