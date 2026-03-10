«Майами» подпишет квотербека Малика Уиллиса

«Майами Долфинс» договорились о контракте с квотербеком Маликом Уиллисом. Соглашение рассчитано на три года на сумму $67,5 млн, из которых $45 млн гарантированы.

Контракт включает бонус за подписание $22,5 млн, а также $1,25 млн полностью гарантированной зарплаты в 2026 году и $21,5 млн полностью гарантированных выплат в 2027 году. Сделка будет официально зарегистрирована в среду.

Ранее «Майами» отчислил квотербека Туа Танговаилоа. По данным источников, клуб получит около $99 млн неиспользуемых средств, распределенных на два года с использованием механизма отчисления после 1 июня.

Уиллис был выбран в третьем раунде драфта–2022 клубом «Теннесси Тайтенс». В прошлом сезоне он выступал за «Грин-Бэй Пэкерс», где принял участие в 11 матчах, включая три в стартовом составе.