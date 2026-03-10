Выставочный турнир по флаг-футболу с участием звезд НФЛ перенесут в Лос-Анджелес из-за войны в Иране

Турнир Fanatics Flag Football Classic, организованный Томом Брэди, пройдет в Лос-Анджелесе вместо Эр-Рияда. Соревнование состоится 21 марта на стадионе BMO, где также пройдет олимпийский турнир по флаг-футболу на Играх–2028.

В турнире примут участие действующие и бывшие игроки НФЛ. Брэди и квотербек «Филадельфия Иглс» Джейлен Хертс станут капитанами команды Founders FFC, которую будет тренировать Шон Пейтон. Командой Wildcats FFC будут руководить квотербеки Джейден Дэниелс и Джо Бурроу, а главным тренером выступит Кайл Шенахен.

Перед турниром капитаны выберут составы из списка игроков, в который входят Сейкуон Баркли, Майлс Гарретт, Оделл Бекхэм и Роб Гронковски. Комиссионерами турнира станут члены Зала славы НФЛ Дрю Бриз и Ларри Фицджералд.

Также в турнире выступит команда USA Football. Ее капитанами станут Амир Браун и Даррелл «Хауш» Дусетт, а тренером — Хорхе Каскудо.