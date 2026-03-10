«Атланта» подпишет Туа Танговаилоа. Это будет уже второй леворукий квотербек в составе команды

«Атланта Фэлконс» договорились об однолетнем контракте с квотербеком Туа Танговаилоа на минимальную зарплату ветерана.

Контракт будет официально оформлен в среду. Перед этим «Майами Долфинс» отчислят Танговаилоа.

Ожидается, что 27-летний квотербек будет бороться за место в стартовом составе в начале сезона–2026, пока Майкл Пеникс восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки. В долгосрочной перспективе «Атланта» рассматривает Танговаилоа как опытного запасного квотербека.

В сезоне–2026 Танговаилоа получит около $54 млн, большая часть которых будет выплачена «Майами» по предыдущему контракту.