«Лас-Вегас» потратил $282 млн на свободных агентов в первый день переговоров

«Лас-Вегас Рейдерс» договорились о семи контрактах менее чем за семь часов после открытия окна переговоров по свободным агентам. Общая стоимость соглашений составила $281,5 млн, хотя сделки будут официально зарегистрированы только в среду.

Самым дорогим приобретением стал центр Тайлер Линдербаум. «Рейдерс» подписали с ним трехлетний контракт на $81 млн, из которых $60 млн гарантированы — это рекордное соглашение для игрока на позиции внутреннего линейного нападения.

Также «Лас-Вегас» договорился о трехлетнем контракте с принимающим Джейленом Нейлором на $35 млн ($23 млн гарантированы). В защиту клуб приобрел ди-эндов Квити Пэя (3 года, $48 млн) и Малколма Кунса (1 год, $11 млн), корнербека Эрика Стоукса (3 года, $30 млн, $20 млн гарантированы), а также лайнбекеров Накоби Дина (3 года, $36 млн) и Куэя Уокера (3 года, $40,5 млн, $28 млн гарантированы).

Перед открытием рынка свободных агентов у «Рейдерс» было $121,7 млн под потолком зарплат — больше, чем у любого другого клуба НФЛ. После обмена эдж-рашера Макса Кросби в «Балтимор Рейвенс» клуб получил еще $30,7 млн.