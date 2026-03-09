«Чарджерс» продлили контракт с 35-летним эдж-рашером Калилом Маком

«Лос-Анджелес Чарджерс» договорились с эдж-рашером Калилом Маком о новом контракте на один год на сумму $18 млн. Соглашение полностью гарантировано.

35-летний Мак проведет 13-й сезон в НФЛ.

В сезоне–2025 Мак провел 12 матчей, сделав 32 захвата, 5,5 сэка, спровоцировал 4 фамбла и заработал сейфти.

Мак был выбран «Окленд Рейдерс» под пятым номером драфта–2014. За карьеру он набрал 113 сэков, 148 захватов с потерей ярдов, нанес 196 ударов по квотербеку, сделал 3 перехвата и заработал 2 сейфти.