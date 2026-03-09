0

Перешедший в «Рэмс» Трент Макдаффи стал самым высокооплачиваемым корнербеком в истории НФЛ

«Лос-Анджелес Рэмс» договорились с корнербеком Трентом Макдаффи о продлении контракта на четыре года на сумму $124 млн. Средняя зарплата $31 млн в год и общая стоимость соглашения стали рекордными для игроков этой позиции.

Макдаффи перешел в «Лос-Анджелес Рэмс» несколько дней назад в результате обмена из «Канзас-Сити Чифс». Защитник должен был провести сезон–2026 по опции пятого года контракта новичка с зарплатой $13,6 млн.

До подписания нового соглашения только три корнербека имели контракты на сумму $100 млн и более — Соус Гарднер («Индианаполис Колтс»), Дензел Уорд («Кливленд Браунс») и Джейси Хорн («Каролина Пэнтерс»). Гарднер ($30,1 млн в год) и Дерек Стингли-младший ($30 млн в год) были единственными игроками позиции с зарплатой не менее $30 млн за сезон.

Макдаффи был выбран в первом раунде драфта–2022 и является двукратным победителем Супербоула. В прошлом сезоне он сделал 63 захвата, сбил 7 передач и сделал перехват в 13 матчах стартового состава.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Трент Макдаффи
logoЛос-Анджелес Рэмс
контракты
logoНФЛ
