«Филадельфия» продлила контракт с ди-тэклом Джорданом Дэвисом на $78 млн

«Филадельфия Иглс» договорились с тэклом защиты Джорданом Дэвисом о продлении контракта на три года на сумму $78 млн, из которых $65 млн гарантированы.

Дэвис должен был провести сезон–2026 по опции пятого года в контракте новичка, однако «Филадельфия» решила заранее оформить долгосрочное соглашение. Средняя зарплата по новому контракту составит $26 млн в год — это второй показатель среди ди-тэклов наравне с бывшим игроком команды Милтоном Уильямсом. Больше только у Криса Джонса из «Канзас-Сити Чифс».

Дэвис был выбран «Филадельфией» под 13-м номером драфта–2022. После дебютного сезона в роли игрока ротации он выходил в стартовом составе в 17 матчах в каждом из последних трех сезонов.

За четыре сезона в НФЛ Дэвис сделал 162 захвата, 15 захватов с потерей ярдов, нанес 12 ударов по квотербеку, сбил 10 передач и набрал 8 сэков. В плей-офф сезона–2024 он оформил еще два сэка — в финале конференции и Супербоуле LIX.