Центр Райан Келли объявил о завершении карьеры после 10 сезонов в НФЛ. О своем решении четырехкратный участник Матча звезд сообщил в социальных сетях.

«10 сезонов. Это было невероятное путешествие. Мне повезло работать рядом с одними из лучших людей в этом виде спорта. Я всегда старался сделать каждую команду, где играл, немного лучше, чем она было до меня, и этим могу гордиться. Навсегда благодарен своей семье и товарищам по команде», — написал Келли.

В сезоне–2025 Келли выступал за «Миннесота Вайкингс», но столкнулся с несколькими сотрясениями мозга и завершил год в резерве для травмированных. В прошлом межсезонье он подписал с клубом двухлетний контракт на $18 млн после девяти сезонов в «Индианаполис Колтс».

Келли был выбран «Индианаполис Колтс» в первом раунде драфта–2016 (№18) из университета Алабамы и четыре раза попадал в Матч звезд. В составе «Колтс» он был частью линии нападения, которая помогла раннинбеку Джонатану Тейлору стать лидером по выносным ярдам НФЛ в сезоне–2021 (1811).