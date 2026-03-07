«Хьюстон» отчислил раннинбека Джо Миксона

«Хьюстон Тексанс» отчислили раннинбека Джо Миксона. По данным инсайдеров NFL Network, игрок сам попросил клуб отпустить его.

29-летний раннинбек пропустил весь сезон–2025 из-за травмы стопы.

Миксон присоединился к «Хьюстон Тексанс» в 2024 году после обмена из «Цинциннати Бенгалс». В своем первом сезоне за клуб он набрал 1016 ярдов на выносе, 309 ярдов на приеме и занес 12 тачдаунов.

В межсезонье «Хьюстон» приобрел раннинбека Дэвида Монтгомери у «Детройт Лайонс». После этой сделки перспективы Миксона в составе команды стали неопределенными.