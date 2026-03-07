«Чикаго» обменял центра Гарретта Брэдбери из «Нью-Ингленда»

«Чикаго Беарс» приобрели центра Гарретта Брэдбери у «Нью-Ингленд Пэтриотс» в обмен на выбор пятого раунда драфта–2027.

«Чикаго» начал поиск замены центру Дрю Дэлмену, который во вторник объявил о завершении карьеры. Генеральный менеджер Райан Полс оперативно договорился об обмене в тот же день, когда игрок был помещен в резерв для завершивших карьеру.

Брэдбери был выбран в первом раунде драфта–2019 клубом «Миннесота Вайкингс» и провел там шесть сезонов, после чего был отчислен и присоединился к «Нью-Ингленду». В прошлом сезоне он провел все матчи в стартовом составе «Пэтриотс», включая Супербоул LX.

У Брэдбери остается один год по контракту, по которому он должен получить $3,7 млн.