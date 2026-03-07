1

«Лас-Вегас» обменял эдж-рашера Макса Кросби в «Балтимор» за два выбора в первом раунде драфта

«Лас-Вегас Рейдерс» обменяли эдж-рашера Макса Кросби в «Балтимор Рейвенс» за выбор первого раунда драфта–2026 (№14) и выбор первого раунда драфта–2027.

28-летний Кросби был выбран «Рейдерс» в четвертом раунде драфта–2019 из колледжа Восточного Мичигана. За карьеру он провел 110 матчей и набрал 69,5 сэка, 133 захвата с потерей ярдов, нанес 164 удара по квотербеку, спровоцировал 11 фамблов и сделал один перехват.

В прошлом сезоне Кросби сделал 10 сэков в 15 матчах. Он пропустил два последних матча сезона после того, как клуб поместил его в резерв для травмированных из-за травмы колена, потребовавшей операции на мениске.

В сезоне–2025 защита «Балтимора» стала 24-й по пропущенным ярдам и набрала 30 сэков — это один из худших показателей в лиге.

Сразу видно - наш новый коуч настроен серьезно! Нет сомнений, что он повлиял на этот трейд. Minter means business!
В прошлом сезоне Рэйвенс очень сильно недобрали сэков. Да, всего лишь 30 за 17 матчей. И впервые в истории Рэйвенс у нас не было ни одного эджа с более чем 4,5 сэка за весь сезон. Квотербеки наших соперников слишком вольготно чувствовали себя в играх против нас. И это была одна из причин, по которой вся защита серьезно проседала, особенно в первой половине сезона.
А Макс Кросби уже совсем не мотивирован играть за Рейдерс, это всем видно. Ему нужно новое начало, возможность сыграть в плейофф и шанс на чемпионство в контендере. И он еще не показал всего, на что способен. Такие игроки на деревьях не растут. Так что 2 первых пика за него - приемлемая цена.
Если все получится, то Кросби может превратить в ад жизнь квотеров всех наших оппонентов. И это будет прекрасно!
