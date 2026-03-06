20

Энтони Эдвардс: «Если выиграю титул НБА до 30 лет, попробую себя в НФЛ»

Энтони Эдвардс: Если выиграю титул НБА до 30 лет, попробую себя в НФЛ.

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс вновь заговорил о возможной карьере в американском футболе.

«Особенно если я завоюю титул НБА, пока еще молод. Если я выиграю его до того, как мне исполнится 30, я точно попробую поиграть в НФЛ», – заявил Эдвардс в новом видео на своем YouTube-канале.

На вопрос о том, на какой позиции он хотел бы выступать, четырехкратный участник Матча всех звезд ответил в шутливой манере.

«Наверное, ресивер. Может, попробую себя квотербеком. Скорее всего, запасным квотербеком. Мне не обязательно играть, пока основной не получит травму. Я мог бы пойти на это – если основной квотербек травмируется, а все любят запасных… поиграть за спиной у Патрика Махоумса или что‑то в этом роде», – сказал 24-летний баскетболист.

В текущем сезоне Эдвардс проводит самый результативный сезон в карьере, набирая в среднем 29,7 очка, 5,2 подбора, 3,7 передачи и 1,4 перехвата за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал Энтони Эдвардса
И откажется от 60+ млн в год? Ну конечно. Ему ещё всех детей своих кормить
Ответ kiper88
И откажется от 60+ млн в год? Ну конечно. Ему ещё всех детей своих кормить
Верно, Антон мегаплодовитый, принципиально на раздачу работает. Я думаю он после 6-7 ребенка задумается о защите)
Ответ kiper88
И откажется от 60+ млн в год? Ну конечно. Ему ещё всех детей своих кормить
А зачем ему отказываться, на момент старта сезона в нба, в нфл уже заканчивается почти половина сезона, и даже если представим что он будет играть ресивера, то он не дурак, и не будет играть слот ресивера, да и телосложение у него не для слот ресивера. Вероятно он будет где то 3м слотом ресиверов, и его будут использовать только на условных 3 и 20 в конце, то есть там, где он не получит серьезных ударов или травм.

А запасным квотербеком он не пойдёт, вернее его не возьмут, там огромный плейбук, его надо учить, наигрывать, и кто сказал что у него есть талант для нфл...
Если выиграю титул НБА, попробую себя в лиге ВТБ......
Ответ Михаил Чекунов
Если выиграю титул НБА, попробую себя в лиге ВТБ......
Тогда только в УНИКС)
То есть чел, которого в nba делают лицом лиги от США готов будет всерьез перейти в nfl и сидеть в запасе. Звучит как .... история, но маловероятно. Все таки nfl это же не дворовая лига, там нужны навыки которые в 30 лет вряд ли можно получить на высоком уровне.
Там если не ошибаюсь ещё раньше чем в баскетболе карьеру заканчивают, так что попахивает пустой болтовней.
Ну нет так нет)
Обожаю Энта) Спортик - это состояние души)

https://youtube.com/shorts/UPtEBAxNS9g?si=cm6qCWfVagVAFAoI
Звучит как пустой трёп
