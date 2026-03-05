«Аризона» и «Каролина» сыграют в Матче Зала славы
«Аризона Кардиналс» и «Каролина Пэнтерс» встретятся в ежегодном Матче Зала славы, который пройдет в Кантоне (штат Огайо) и откроет предсезонку–2026.
Игра состоится 6 августа. В составе выпуска Зала славы–2026 находятся представители обеих команд — принимающий «Аризоны» Ларри Фицджералд и лайнбекер «Каролины» Люк Кикли, а также Дрю Бриз, Роджер Крейг и Адам Винатьери.
Церемония вручения золотых пиджаков состоится вечером после Матча Зала славы, а официальное введение в Зал славы пройдет 8 августа на стадионе «Том Бенсон».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Дрю и Адам - титаны амфута !!!!👏👏👏💪🏽💪🏽💪🏽🔥🔥🔥
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем