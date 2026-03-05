«Нью-Ингленд» отчислит Стефона Диггса

«Нью-Ингленд Пэтриотс» уведомили принимающего Стефона Диггса о намерении отчислить его.

Решение «Нью-Ингленда» связано с финансовыми обстоятельствами. В конце следующей недели $6 млн по контракту игрока должны были стать полностью гарантированными, поэтому клуб принял решение заранее уведомить Диггса, чтобы он мог раньше начать поиск новой команды.

Сам игрок поблагодарил клуб за проведенный сезон, опубликовав в социальных сетях две фотографии с подписью: «Спасибо за фантастический сезон. До следующей встречи».

Диггс присоединился к «Нью-Ингленд Пэтриотс» год назад, подписав трехлетний контракт на $63,5 млн. В сезоне–2025 он провел 17 матчей в регулярном чемпионате и оформил 85 приемов на 1 013 ярдов с 4 тачдаунами.