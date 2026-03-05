«ЛА Рэмс» обменяли корнербека Трента Макдаффи из «Канзас-Сити» за четыре выбора на драфте

«Лос-Анджелес Рэмс» приобрели корнербека Трента Макдаффи у «Канзас-Сити Чифс». «Лос-Анджелес» отдаст за игрока выбор в первом раунде драфта–2026 (№29), а также пики пятого и шестого раундов ближайшего драфта и выбор третьего раунда драфта–2027.

По данным инсайдеров NFL Network, после официального оформления обмена Макдаффи получит новый контракт. Корнербек был выбран в первом раунде драфта–2022, у него остался последний сезон по контракту новичка.

В 2023 году Макдаффи попал в первую символическую сборную сезона. Позже он помог команде победить в Супербоуле LVIII.

В следующие два сезона Макдаффи окончательно закрепился в роли основного корнербека команды. В 2024 году он вошел во вторую символическую сборную сезона.