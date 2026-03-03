«Канзас-Сити» отчислил правого тэкла Джаваана Тейлора

«Канзас-Сити Чифс» отчисляют правого тэкла Джаваана Тейлора. Решение принято в рамках приведения платежной ведомости в соответствие с потолком зарплат перед началом нового финансового года.

По данным Over The Cap, клуб сэкономит около $20 млн под потолком зарплат, при этом $7,4 млн останутся в неиспользуемых средствах. Тейлор подписал с «Чифс» четырехлетний контракт на $80 млн в 2023 году и три сезона провел в стартовом составе на позиции правого тэкла.

Ранее «Канзас-Сити» изменил условия контракта Патрика Махоумса, а также отчислил Майка Дэнну.