«Кливленд» приобрел Тайтуса Хауэрда у «Хьюстона» и продлил с ним контракт на три года

«Кливленд Браунс» договорились с «Хьюстон Тексанс» об обмене тэкла Тайтуса Хауэрда на выбор в пятом раунде драфта. В рамках сделки 29-летний игрок подписал новое трехлетнее соглашение на $63 млн и будет связан контрактом с клубом на ближайшие четыре сезона.

«Я не удивлен. Они пытаются омолодить состав и платить другим игрокам. Я не в обиде. Я знал, что это может случиться», — сказал Хауэрд.

Выбранный в первом раунде драфта-2019, Хауэрд провел 93 матча в стартовом составе за семь сезонов в «Хьюстоне». В 2025 году он сыграл 628 снэпов на позиции правого тэкла, 402 — на позиции левого гарда и 132 — правого гарда.