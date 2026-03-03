«Детройт» обменял раннинбека Дэвида Монтгомери в «Хьюстон»

«Детройт Лайонс» договорились об обмене раннинбека Дэвида Монтгомери в «Хьюстон Тексанс». Взамен «Детройт» получит линейного нападения Джуса Скраггза, а также выборы в четвертом и седьмом раундах драфта.

В сезоне-2025 Монтгомери провел 17 матчей и набрал 716 ярдов на выносе с восемью тачдаунами за 158 попыток. С 2023 года на его счету 33 выносных тачдауна — шестой показатель среди раннинбеков за этот период. У игрока остается два года по контракту с окладами $5,49 млн в 2026 году и $7,49 млн в 2027-м без гарантированных выплат. Обмен позволит «Детройту» сэкономить около $3,5 млн под потолком зарплат.

«Пожалуйста, знайте: все, что я буду делать дальше, будет нести в себе частицу Детройта. Спасибо за доверие», — написал Монтгомери в социальных сетях после новости об обмене.

«Хьюстон» в 2025 году делил 29-е место в лиге по средней результативности на выносе (3,9 ярда за попытку).