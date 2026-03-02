0

Сотрудники клубов НФЛ опасаются сокращений из-за внедрения ИИ

Тема внедрения искусственного интеллекта стала одной из обсуждаемых на съезде скаутов НФЛ. По информации NBC Sports, представители клубов за закрытыми дверями выражали обеспокоенность тем, что ИИ может частично заменить сотрудников в ряде подразделений.

Наиболее уязвимыми направлениями называются скаутинг и работа ассистентов по контролю за качеством. Многие задачи, связанные с анализом данных и подготовкой отчетов, потенциально могут выполняться автоматизированными системами. Один из генеральных менеджеров отметил, что отчеты, сформированные ИИ на основе загруженных данных, оказались «пугающе подробными и точными».

В тренерских штабах под вопросом находятся позиции специалистов по контрою за качеством, которые занимаются сбором и систематизацией видео и статистической информации по запросу координаторов и главного тренера. Эти должности традиционно считаются стартовой точкой карьеры для молодых тренеров.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
