Турнир по флаг-футболу с участием звезд НФЛ могут перенести из-за военного конфликта на Ближнем Востоке

Военные действия на Ближнем Востоке могут повлиять на проведение турнира Fanatics Flag Football Classic, запланированного на 21 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По информации NBC Sports, мероприятие с высокой вероятностью не состоится в назначенную дату на прежней площадке.

В качестве вариантов рассматриваются перенос сроков или смена места проведения. С учетом ограниченных сроков в межсезонье для игроков НФЛ, участвующих в турнире, более вероятным сценарием считается перенос локации.

В турнире должны принять участие три команды, одним из хедлайнеров заявлен Том Брэди. Интерес к флаг-футболу продолжает расти, особенно на фоне включения дисциплины в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что возможные изменения в расписании турнира являются лишь одним из последствий конфликта для спортивной индустрии. В регионе также запланированы этапы «Формулы-1», а сборная Ирана по футболу должна принять участие в предстоящем чемпионате мира в США.