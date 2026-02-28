«Индианаполис» разрешил Энтони Ричардсону искать новую команду. В обмене квотербека заинтересована «Миннесота»
«Индианаполис Колтс» и квотербек Энтони Ричардсон приняли взаимное решение изучить варианты обмена.
Выбранный под четвертым номером драфта-2023, Ричардсон провел три сезона в НФЛ. Он реализовал 50,6% из 350 попыток паса, набрав 2 400 ярдов, 11 тачдаунов и 13 перехватов. В прошлом сезоне он уступил место в стартовом составе Дэниелу Джонсу и появился на поле лишь в двух матчах.
По информации инсайдеров, интерес к Ричардсону проявляют «Миннесота Вайкингс». Ранее генеральный менеджер «Колтс» Крис Бэллард заявлял, что клуб по-прежнему верит в игрока, однако после встречи с его представителями позиция изменилась.
Если обмен не состоится, одним из возможных вариантов может стать отчисление игрока. Окончательное решение пока не принято.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
