Братья Стайлс установили несколько рекордов на съезде скаутов НФЛ

На съезде скаутов-2026 защитник «Огайо Стейт» Лорензо Стайлс предолел дистанцию в 40 ярдов за 4,27 секунды. Это самый быстрый результат среди игроков на позиции сейфти как минимум с 2003 года.

Кроме спринта, Стайлс выполнил прыжок в высоту на 99 см. Ранее он выступал на позиции ресивера в «Нотр-Дам», а затем перевелся в «Огайо Стейт» и сменил амплуа на защитника. В трех сезонах за «Бакайс» он сделал 46 захватов и сбил семь передач.

Днем ранее его брат Сонни Стайлс также привлек внимание своими результатами. Лайнбекер ростом 196 см и весом 111 кг показал прыжок в высоту 110 см — лучший результат среди игроков ростом не ниже 193 см и весом не менее 109 кг с 2003 года. Его прыжок в длину составил 3,40 м, что стало лучшим показателем дня и одним из лучших среди лайнбекеров за последние годы.

Сонни также пробежал 40 ярдов за 4,46 секунды — лучший результат среди участвовавших лайнбекеров и ди-лайнменов. По данным NFL Research, он стал единственным игроком с 2003 года, весившим не менее 104 кг и показавшим время быстрее 4,5 секунды при прыжке в высоту 100+ см и прыжке в длину 3,35+ м.

Отец братьев, Лоренцо Стайлс-старший, провел шесть сезонов в НФЛ и стал победителем Супербоула XXXIV в составе «Сент-Луис Рэмс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
