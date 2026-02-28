«Даллас» применил франчайз-тег к Джорджу Пикенсу

«Даллас Каубойс» объявили о применении франчайз-тега к ресиверу Джорджу Пикенсу. Размер тега для его позиции составляет $27,3 млн.

Стороны смогут договориться о долгосрочном контракте до 15 июля, в противном случае Пикенс проведет сезон-2026 по однолетнему соглашению.

«Даллас» приобрел Пикенса и выбор шестого раунда драфта-2027 у «Питтсбург Стилерс» в марте прошлого года в обмен на выбор третьего раунда-2026 и выбор седьмого раунда-2027. В сезоне-2025 Пикенс совершил 93 приема на 1 429 ярдов и девять тачдаунов.

Пока игрок не подпишет тендер франчайз-тега или новое соглашение, он формально не находится на контракте и не может быть оштрафован за пропуск обязательных мероприятий межсезонья.

Франчайз-тег или клубная метка — это автоматическое продление контракта с футболистом на один сезон. Стоимость контракта вычисляется как средняя сумма, зарабатываемая топ-5 футболистами на той же игровой позиции, или же составляет 120% от предыдущего контракта. За межсезонье клуб может применить франчайз-тег только в отношении одного игрока.