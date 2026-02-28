Потолок зарплат НФЛ на 2026 год составит $301,2 млн на клуб
НФЛ уведомила клубы, что потолок зарплат на сезон-2026 установлен на уровне $301,2 млн на команду. Это первый случай, когда лимит превышает отметку в $300 млн.
Новый показатель на $22 млн выше прошлогоднего значения в $279,2 млн. В 2024 году потолок составлял $255,4 млн, а в 2022-м впервые превысил $200 млн ($208,2 млн).
Рынок свободных агентов откроется 11 марта.
Источник: официальный сайт НФЛ
