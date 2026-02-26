0

«Чикаго» разрешил лайнбекеру Тремейну Эдмундсу искать варианты обмена

«Чикаго Беарс» предоставили лайнбекеру Тремейну Эдмундсу разрешение искать варианты обмена, сообщает ESPN. У 27-летнего игрока остался последний сезон по четырехлетнему контракту на $72 млн, подписанному в 2023 году.

В 2026 году его оклад составляет $13,9 млн, также предусмотрен бонус за нахождение в составе в размере $1 млн, подлежащий выплате на пятый день нового финансового года. Нагрузка под потолком зарплат — $17,9 млн. В случае отчисления «Чикаго» сможет освободить около $15 млн.

В прошлом сезоне Эдмундс стал лидером «Беарс» по захватам (112), а также оформил девять сбитых передач, четыре перехвата, один сэк и подобранный фамбл, несмотря на пропуск четырех матчей из-за травмы паха. Выбранный в первом раунде драфта-2018 «Баффало Биллс», он во всех восьми сезонах в НФЛ набирал не менее 102 захватов.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
