«Лас-Вегас» готов расстаться с Максом Кросби за два выбора в первом раунде драфта и игрока
«Лас-Вегас Рейдерс» готовы рассмотреть обмен ди-энда Макса Кросби при подходящем предложении. По информации источника в лиге, клуб рассчитывает получить два выбора в первом раунде драфта и игрока.
Отмечается, что аналогичную компенсацию «Даллас Каубойс» получили за Майку Парсонса — два пика первого раунда и тэкла защиты Кенни Кларка. Какого уровня игрока хотят получить «Рейдерс», не уточняется, однако речь, предположительно, идет о футболисте стартового состава.
Таким образом, «Лас-Вегас» не считает Кросби неприкосновенным и может пойти на сделку при удовлетворительном предложении.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
