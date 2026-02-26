«Джексонвилл» и «Вашингтон» сыграют в Лондоне в сезоне-2026

«Джексонвилл Джегуарс» и «Вашингтон Коммандерс» примут участие в матчах НФЛ в Лондоне в 2026 году. Обе игры пройдут на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

«Джегуарс» также проведут встречу на «Уэмбли» в рамках многолетнего соглашения о матчах в Великобритании. Для «Джексонвилла» это будет третий случай проведения двух игр подряд в Великобритании. С 2013 года клуб сыграл 14 матчей регулярного чемпионата в Лондоне — 11 на «Уэмбли» и три на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Соперники команд, даты и время начала встреч будут объявлены вместе с полным расписанием сезона-2026 этой весной.

На данный момент в Великобритании проведено 42 матча регулярного чемпионата НФЛ. «Коммандерс» ранее сыграли два международных матча — в Лондоне в 2016 году и в Мадриде в 2025 году.