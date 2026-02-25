В ЮФЛ ради повышения зрелищности матчей изменили ряд правил. Филд-голы с 60+ ярдов будут приносить четыре очка

Весенняя лига ЮФЛ объявила об изменениях в правилах, которые вступят в силу в сезоне-2026. Среди нововведений — начисление четырех очков за филд-голы с дистанции не менее 60 ярдов.

Также лига запретила туш-пуш и ввела ограничение на панты при пересечении центра поля.

Кроме того, для фиксации приема теперь будет достаточно одной ноги в пределах поля — по аналогии с правилами студенческого футбола. После тачдауна команды смогут пробивать экстра-пойнт с 33 ярдов, сохраняя возможность розыгрыша на два или три очка с двух- или восьмиярдовой линии.

В НФЛ вопрос о запрете туш-пуша в межсезонье не выносился на голосование. Вице-президент по футбольным операциям Трой Винсент ранее сообщил, что срок подачи подобных инициатив истек.