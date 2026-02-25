0

35-летний тайт-энд Зак Эрц намерен восстановиться после разрыва крестообразных связок и продолжить карьеру

Свободный агент Зак Эрц планирует продолжить карьеру и провести 14-й сезон в НФЛ в 2026 году. 35-летний тайт-энд порвал переднюю крестообразную связку в матче 14-го тура против «Миннесота Вайкингс» 7 декабря.

Ожидается, что Эрц получит разрешение на возвращение к старту регулярного чемпионата, что составит около девяти месяцев с момента травмы. В прошлом сезоне он выступал за «Вашингтон Коммандерс» по однолетнему контракту и теперь выйдет на рынок свободных агентов в период реабилитации.

Несмотря на пропуск четырех матчей, в сезоне-2025 Эрц стал вторым в команде по числу приемов (50) и тачдаунов на приеме (четыре), а также третьим по ярдам (504). За карьеру он набрал 825 приемов, 8 592 ярда и 57 тачдаунов — это пятый, восьмой и 11-й показатели в истории среди тайт-эндов соответственно.

Эрц был выбран во втором раунде драфта-2013 «Филадельфия Иглс». Останется ли он в «Вашингтоне» или подпишет контракт с другим клубом, пока неизвестно.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
