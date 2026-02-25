«Атланта» отчислит квотербека Кирка Казинса 11 марта

Генеральный менеджер «Атланта Фэлконс» Иэн Каннингем сообщил, что клуб отчислит квотербека Кирка Казинса 11 марта — в день начала нового финансового года НФЛ.

«Я поговорил с Кирком и его представителем Майком Маккартни и сообщил, что мы отчислим его в первый день нового финансового года. Мы посчитали, что обязаны прояснить ситуацию перед выходом на рынок свободных агентов», — сказал Каннингем на пресс-конференции во время съезда скаутов.

Решение не стало неожиданностью после того, как стороны пересмотрели условия четырехлетнего контракта на $180 млн, подписанного в 2024 году.

Кто начнет сезон-2026 в роли основного квотербека «Атланты», пока неизвестно. Майкл Пеникс восстанавливается после частичного разрыва передней крестообразной связки, при этом в клубе заявляют, что процесс реабилитации проходит по плану.