«Детройт» осенью сыграет матч регулярного сезона НФЛ в Мюнхене

«Детройт Лайонс» станут одними из участников матча НФЛ в Мюнхене в сезоне-2026. Игра пройдет на стадионе «Альянц-Арена».

«Германия остается ключевым рынком в международной стратегии роста НФЛ. Мы рады приветствовать „Детройт Лайонс“ в Мюнхене в 2026 году», — заявил генеральный директор НФЛ в Германии Александр Штайнфорт.

Президент и CEO «Лайонс» Род Вуд отметил, что клуб активно развивает немецкий рынок и рассчитывает сыграть перед местными болельщиками. Ресивер Амон-Ра Сент-Браун заявил, что давно мечтал провести матч в Германии — на родине своей матери.

Соперник «Детройта», а также дата и время начала встречи будут объявлены при публикации полного расписания сезона-2026 этой весной.