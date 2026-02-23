2

Футболист НФЛ ушел из жизни в возрасте 25 лет

Ресивер НФЛ Рондейл Мур был найден мертвым в субботу вечером в Индиане. Игроку было 25 лет.

Полиция города Нью-Олбани (штат Индиана) заявила, что Мур умер в результате огнестрельного ранения в голову.

Клуб «Миннесота Вайкингс», за который Мур выступал в прошлом сезоне, сообщил, что связался с семьей игрока, выразил соболезнования и предоставит психологическую поддержку игрокам, тренерам и сотрудникам клуба. Главный тренер Кевин О’Коннелл отметил, что команда была потрясена новостью.

Мур был выбран во втором раунде драфта-2021 и провел первые три сезона в НФЛ в составе «Аризона Кардиналс». В 2024 году он получил вывих правого колена на сборах «Атланта Фэлконс» и не сыграл за команду. В 2025 году он подписал контракт с «Миннесотой», но получил травму на возврате панта в первом предсезонном матче и пропустил второй сезон подряд.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Ужасная новость.
"в результате огнестрельного ранения в голову"
а точнее - was found in a garage with a suspected self-inflicted gunshot wound
