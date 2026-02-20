Тэкл «Филадельфии» Лейн Джонсон продолжит карьеру и проведет 14-й сезон в НФЛ

Правый тэкл «Филадельфия Иглс» Лейн Джонсон намерен продолжить карьеру и сыграть в сезоне-2026, который станет для него 14-м в лиге.

35-летний Джонсон был выбран под четвертым номером драфта-2013 и с тех пор неизменно играл на правом краю линии нападения «Филадельфии». Он дважды попадал в символическую сборную сезона.

В сезоне-2025 Джонсон пропустил восемь матчей, включая игру плей-офф «Иглс» с «Сан-Франциско Фотинайнерс» в раунде уайлд-кард. После 11-го тура «Филадельфия» проиграла пять из восьми заключительных встреч регулярного чемпионата.

В мае Джонсону исполнится 36 лет.