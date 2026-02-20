0

Во Флориде школьным тренерам разрешили тратить личные средства на помощь игрокам. Закон назвали в честь квотербека НФЛ

Сенат штата Флорида единогласно принял законопроект, получивший название «Акт Тедди Бриджуотера». Документ позволяет главным тренерам школ K-12 направлять до $15 тыс. в год из личных средств на поддержку учащихся-спортсменов.

Законопроект был утвержден единогласно и теперь направлен в Палату представителей штата. В случае одобрения он поступит на подпись губернатору Флориды Рону Десантису.

Согласно тексту документа, Ассоциация школьного спорта Флориды обязана внести изменения в регламент, разрешив тренерам использовать личные средства для помощи ученикам при условии обязательной отчетности. Такая помощь не будет считаться недопустимой выгодой.

33-летний Тедди Бриджуотер ранее возглавлял школьную команду «Нортвестерн» в Майами и привел ее к чемпионскому титулу штата в классе 3A в 2024 году. В 2025 году он был отстранен после признания, что оплачивал игрокам питание и транспорт.

Бриджуотер был выбран под общим 32-м номером на драфте НФЛ-2014 «Миннесота Вайкингс» и выступал за несколько клубов лиги. После отстранения он вернулся в НФЛ и стал выступать за «Тампа-Бэй Бакканирс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Материалы по теме
