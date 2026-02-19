Победивший в Супербоуле клуб НФЛ «Сиэтл Сихокс» выставлен на продажу
«Сиэтл Сихокс» официально сообщили о начале процедуры продажи клуба.
Новость появилась менее чем через две недели после победы «Сихокс» над «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле LX. Владельцы клубов НФЛ должны ратифицировать итоговое соглашение о покупке.
Пол Аллен приобрел клуб в 1997 году, а в 2013-м «Сиэтл» выиграл первый Супербоул в истории организации. После смерти Аллена в 2018 году обязанности председателя клуба исполняет его младшая сестра Джоди Аллен. В завещании было указано, что клуб со временем будет продан, а средства направлены на благотворительные цели. Ожидается, что сумма сделки превзойдет рекордные $6,05 млрд, выплаченные в 2023 году за «Вашингтон Коммандерс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лишь бы из Сиэтла никуда не переехали после продажи !!!!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем