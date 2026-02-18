Защитник «Сиэтла» оштрафован на $18 тысяч за нарушения в Супербоуле

Защитник «Сиэтл Сихокс» Джош Джоуб получил два штрафа по итогам Супербоула LX. Он стал единственным игроком, наказанным лигой за эпизоды по ходу матча.

Оба штрафа были назначены за действия в четвертой четверти встречи против «Нью-Ингленд Пэтриотс». Джоуб жестко атаковал ресивера Стефона Диггса за пределами поля за 13:24 до конца игры, после чего между игроками произошла стычка: Диггс схватил защитника за маску шлема, а Джоуб нанес удар рукой в голову.

НФЛ сообщила, что каждый из штрафов составил $9 222. Общая сумма санкций — $18,4 тыс.