0

Рич Бизаччиа покинул пост координатора спецбригад «Грин-Бэй»

«Грин-Бэй Пэкерс» объявили об уходе Рича Бизаччиа с должности координатора спецбригад и ассистента главного тренера. 65-летний специалист покинул клуб после четырех сезонов работы.

В сезоне-2025 спецбригады «Грин-Бэй» неоднократно подводили команду. Среди неудачных эпизодов — заблокированный филд-гол в матче 3-го тура против «Кливленд Браунс», неудачная попытка возврата онсайд-кика против «Чикаго Беарс», а также промахи кикера Брэндона Макмануса в раунде уайлд-кард. Команда показала худший в НФЛ средний показатель возврата панта — 5,6 ярда.

До прихода в «Пэкерс» Бизаччиа работал в «Лас-Вегас Рейдерс», где в 2021 году исполнял обязанности главного тренера после отставки Джона Грудена. Под его руководством «Рейдерс» завершили регулярный сезон с результатом 7-5 и вышли в плей-офф.

Главный тренер Мэтт Лафлер заявил, что клуб уважает решение специалиста и поблагодарил его за вклад в развитие команды за последние четыре года.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
