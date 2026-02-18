0

Роберт Вудс завершил карьеру после 13 сезонов в НФЛ. Он дважды выходил в Супербоул с «Лос-Анджелес Рэмс»

Ресивер Роберт Вудс подписал однодневный символический контракт с «Лос-Анджелес Рэмс» и объявил о завершении карьеры.

«После 27 незабываемых лет, отданных этой игре, и 13 невероятных сезонов в НФЛ пришло время уйти. Футбол никогда не был для меня просто игрой — это была моя страсть, моя цель и мечта всей жизни. Я ценил каждый момент, когда выходил на поле», — написал Вудс.

Выпускник университета Южной Калифорнии был выбран во втором раунде драфта-2013 «Баффало Биллс» и провел четыре сезона в Нью-Йорке. Затем он перешел в «Рэмс», где выдал два подряд сезона с 1 000+ ярдами (2018, 2019) и стал чемпионом Супербоула в составе клуба. Позже он выступал за «Теннесси Тайтенс», «Хьюстон Тексанс» и находился в составе «Питтсбург Стилерс» в 2025 году, но в регулярном сезоне не сыграл.

За карьеру Вудс сделал 683 приема на 8 233 ярда и 38 тачдаунов.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
