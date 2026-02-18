Майк Эванс продолжит карьеру в 2026 году и выйдет на рынок свободных агентов

Ресивер «Тампа-Бэй Бакканирс» Майк Эванс планирует сыграть в сезоне-2026 и намерен изучить варианты на рынке свободных агентов. Об этом сообщил его агент Дерик Гилмор.

«Он открыт к вариантам. Он сыграет в следующем сезоне. Это может быть „Тампа“, но он точно проведет 13-й сезон в НФЛ», — заявил Гилмор.

Эванс провел все 12 сезонов в лиге за «Тампа-Бэй» после выбора под 7-м номером драфта-2014. В августе ему исполнится 33 года. За карьеру он набрал 13 052 ярда на приеме и 108 тачдаунов (866 приемов). В сезоне-2025 из-за травм он сыграл лишь восемь матчей (30 приемов, 368 ярдов, 3 тачдауна), и его серия из 11 подряд сезонов с 1 000+ ярдами на старте карьеры прервалась.

В это межсезонье у Эванса истекает контракт с клубом. В 2026 году под потолком зарплат «Бакканирс» останется $13 млн неиспользуемых средств из-за фиктивного года в контракте ресивера. В прошлом соглашении его средняя зарплата составляла $20,5 млн в год. По прогнозам, клуб располагает около $23,9 млн под потолком на 2026 год.