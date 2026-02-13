0

Дерек Карр — о потенциальном возвращении в НФЛ: «Я бы снова сыграл, но только за претендентов на Супербоул»

Бывший квотербек «Нью-Орлеан Сейнтс» Дерек Карр заявил, что готов рассмотреть возвращение в НФЛ в 2026 году, однако только при определенных условиях.

В своем подкасте он сказал: «Готов ли я вернуться? Да. Вернулся бы я ради любой команды? Абсолютно нет. Я должен быть здоров и хотел бы иметь шанс выиграть Супербоул. А это непросто. Такое сложно найти».

34-летний Карр завершил карьеру девять месяцев назад. Он отметил, что уже отклонил несколько предложений: «Мне уже пришлось пару раз сказать «нет».

Квотербек добавил, что его решение будет зависеть от состояния плеча, из-за травмы которого он испытывал проблемы в прошлом сезоне. При этом остается неясным, дали ли «Сейнтс» разрешение на переговоры с другими клубами и потребуется ли компенсация в случае обмена прав на квотербека.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoНью-Орлеан
logoНФЛ
logoДерек Карр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Париж в 2026 году впервые примет матч регулярного сезона НФЛ. «Нью-Орлеан» — один из участников
3 февраля, 09:21
Рекомендуем
Главные новости
В школах Сиэтла выросло число прогулов в день чемпионского парада «Сихокс»
13 февраля, 12:55
Экс-защитнику «Джетс» грозит смертная казнь за убийство своей девушки
12 февраля, 17:31
«Беарс» могут получить предложение о переезде в Айову
12 февраля, 15:27
Бывший главный тренер «Теннесси» Брайан Кэллахен будет тренировать квотербеков в «Джайентс»
12 февраля, 13:22
Экс-защитник «Питтсбурга» Джоуи Портер раскритиковал Бена Ротлисбергера: «Он не был хорошим товарищем по команде»
12 февраля, 11:15
В Сиэтле прошел чемпионский парад «Сихокс»
12 февраля, 09:42
На Супербоуле показали трейлеры «Миньонов 3», «Крика 7», «Супергерл» и «Мандалорца и Грогу»
9 февраля, 10:06Кино
Актер Педро Паскаль поучаствовал в хафтайм-шоу на Супербоуле
9 февраля, 07:48Кино
Раннинбек «Сиэтла» Кеннет Уокер признан MVP Супербоула LX
9 февраля, 03:43
«Сиэтл Сихокс» стали чемпионами Супербоула LX
9 февраля, 03:31
Ко всем новостям
Последние новости
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля 2025, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля 2025, 15:03
Рекомендуем