Дерек Карр — о потенциальном возвращении в НФЛ: «Я бы снова сыграл, но только за претендентов на Супербоул»

Бывший квотербек «Нью-Орлеан Сейнтс» Дерек Карр заявил, что готов рассмотреть возвращение в НФЛ в 2026 году, однако только при определенных условиях.

В своем подкасте он сказал: «Готов ли я вернуться? Да. Вернулся бы я ради любой команды? Абсолютно нет. Я должен быть здоров и хотел бы иметь шанс выиграть Супербоул. А это непросто. Такое сложно найти».

34-летний Карр завершил карьеру девять месяцев назад. Он отметил, что уже отклонил несколько предложений: «Мне уже пришлось пару раз сказать «нет».

Квотербек добавил, что его решение будет зависеть от состояния плеча, из-за травмы которого он испытывал проблемы в прошлом сезоне. При этом остается неясным, дали ли «Сейнтс» разрешение на переговоры с другими клубами и потребуется ли компенсация в случае обмена прав на квотербека.