1

В школах Сиэтла выросло число прогулов в день чемпионского парада «Сихокс»

Школы Сиэтла зафиксировали заметный рост числа пропусков занятий в день парада в честь победы «Сиэтл Сихокс» в Супербоуле LX. Как сообщает Seattle Times, 12 697 учеников и 663 сотрудника отсутствовали в школах.

Ранее школьный округ предупредил, что посещение парада не будет считаться уважительной причиной для пропуска занятий. При этом суперинтендант Бен Шулдинер признал, что многие дети отсутствовали с разрешения родителей. «Да, некоторые семьи повели детей на парад, чтобы посмотреть на наших чемпионов. Но мы всегда ставим интересы 50 тысяч наших учеников на первое место. Они заслуживают быть в школе», — сказал Шулдинер.

Точное число тех, кто отсутствовал именно из-за парада, не уточняется, однако представители округа отметили, что сотрудников не вышло на работу на несколько сотен больше обычного.

В отличие от Сиэтла, в Филадельфии и Канзас-Сити в годы побед их команд школы официально закрывались в день чемпионских празднований.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoСиэтл
logoНФЛ
logoСупербоул
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Побыть на параде, память на всю жизнь ещё не известно будит ли такое в будущем еще раз.
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В Сиэтле прошел чемпионский парад «Сихокс»
12 февраля, 09:42
Второй год подряд результат в Супербоуле делает защита. У «Пэтриотс» не было никаких ответов на давление «Сиэтла»
9 февраля, 18:17
Рекомендуем
Главные новости
Дерек Карр — о потенциальном возвращении в НФЛ: «Я бы снова сыграл, но только за претендентов на Супербоул»
13 февраля, 17:03
Экс-защитнику «Джетс» грозит смертная казнь за убийство своей девушки
12 февраля, 17:31
«Беарс» могут получить предложение о переезде в Айову
12 февраля, 15:27
Бывший главный тренер «Теннесси» Брайан Кэллахен будет тренировать квотербеков в «Джайентс»
12 февраля, 13:22
Экс-защитник «Питтсбурга» Джоуи Портер раскритиковал Бена Ротлисбергера: «Он не был хорошим товарищем по команде»
12 февраля, 11:15
В Сиэтле прошел чемпионский парад «Сихокс»
12 февраля, 09:42
На Супербоуле показали трейлеры «Миньонов 3», «Крика 7», «Супергерл» и «Мандалорца и Грогу»
9 февраля, 10:06Кино
Актер Педро Паскаль поучаствовал в хафтайм-шоу на Супербоуле
9 февраля, 07:48Кино
Раннинбек «Сиэтла» Кеннет Уокер признан MVP Супербоула LX
9 февраля, 03:43
«Сиэтл Сихокс» стали чемпионами Супербоула LX
9 февраля, 03:31
Ко всем новостям
Последние новости
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля 2025, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля 2025, 15:03
Рекомендуем