В школах Сиэтла выросло число прогулов в день чемпионского парада «Сихокс»

Школы Сиэтла зафиксировали заметный рост числа пропусков занятий в день парада в честь победы «Сиэтл Сихокс» в Супербоуле LX. Как сообщает Seattle Times, 12 697 учеников и 663 сотрудника отсутствовали в школах.

Ранее школьный округ предупредил, что посещение парада не будет считаться уважительной причиной для пропуска занятий. При этом суперинтендант Бен Шулдинер признал, что многие дети отсутствовали с разрешения родителей. «Да, некоторые семьи повели детей на парад, чтобы посмотреть на наших чемпионов. Но мы всегда ставим интересы 50 тысяч наших учеников на первое место. Они заслуживают быть в школе», — сказал Шулдинер.

Точное число тех, кто отсутствовал именно из-за парада, не уточняется, однако представители округа отметили, что сотрудников не вышло на работу на несколько сотен больше обычного.

В отличие от Сиэтла, в Филадельфии и Канзас-Сити в годы побед их команд школы официально закрывались в день чемпионских празднований.