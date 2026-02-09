Супербоул-2026. «Нью-Ингленд» сыграл с «Сиэтлом»

«Нью-Ингленд» сыграет с «Сиэтлом» в Супербоуле-2026.

Сегодня ночью состоялся финал сезона НФЛ – Супербоул-2026, в котором сыграли «Нью-Ингленд» и «Сиэтл».

Национальная футбольная лига

Супербоул LX

9 февраля

Санта-Клара (Калифорния), США

Нью-Ингленд – Сиэтл – 13:29 (0:3, 0:6, 0:3, 13:17)

Лидеры в нападении:

Пас: Дрейк Мэй (НИ) — 27/43, 295 ярдов, 2 тд, 2 перехвата; Сэм Дарнолд (СИЭ) — 19/38, 202 ярда, 1 тд

Вынос: Дрейк Мэй (НИ) — 5 попыток, 37 ярдов; Кеннет Уокер (СИЭ) — 27 попыток, 135 ярдов

Прием: Мак Холлинс (НИ) — 4 приема, 78 ярдов, 1 тд; Купер Капп (СИЭ) — 6 приемов, 61 ярд

