Супербоул-2026. «Нью-Ингленд» сыграл с «Сиэтлом»
«Нью-Ингленд» сыграет с «Сиэтлом» в Супербоуле-2026.
Сегодня ночью состоялся финал сезона НФЛ – Супербоул-2026, в котором сыграли «Нью-Ингленд» и «Сиэтл».
Национальная футбольная лига
Супербоул LX
9 февраля
Санта-Клара (Калифорния), США
Нью-Ингленд – Сиэтл – 13:29 (0:3, 0:6, 0:3, 13:17)
Лидеры в нападении:
Пас: Дрейк Мэй (НИ) — 27/43, 295 ярдов, 2 тд, 2 перехвата; Сэм Дарнолд (СИЭ) — 19/38, 202 ярда, 1 тд
Вынос: Дрейк Мэй (НИ) — 5 попыток, 37 ярдов; Кеннет Уокер (СИЭ) — 27 попыток, 135 ярдов
Прием: Мак Холлинс (НИ) — 4 приема, 78 ярдов, 1 тд; Купер Капп (СИЭ) — 6 приемов, 61 ярд
В Супербоуле сыграют две команды, которых там не ждали. О чем говорит их успех
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Почему до Супербоула? Потому что мне не принципиально, кто выиграет сегодня.
Что ж, это был еще один увлекательный сезон НФЛ, в котором были и неожиданные взлеты, и ожидаемо-нежданные падения. Как тут уже написал наш любимый Эдвард, такую пару финалистов не загадывал никто. Но это спорт, так бывает.
К сожалению, все те команды, которым я симпатизировал, по очереди сошли с дистанции ("Питтсбург", "Баффало". "Рэмс"). Хорошо, что там же досрочно сошли с дистанции и "49-е". А вот "Сиэтл" и "Пэтриотс" не успели.
Что ж, за пару недель с финалов конференций я отошел от поражения "Рэмс", поэтому все-таки посмотрю сегодня Супербоул в прямом эфире (если не просплю). Но прям болеть за кого-то не буду. Хотелось бы побольше перехватиков с обеих сторон и какой-нибудь драмы типа незабитого филд-гола на победу на последней секунде :)
Реальность: лучше бы спал
верю в рыжего и пару Нжигба-Уолкер!
~31:20
1. Майк Макдональд! Прямо скажем, не чужой для Балтимора человечек. Когда он был с нами, у Рэйвенс была лучшая защита в лиге. Собственно, примерно такой же отличный Defense он помог построить и в Сиэтле.
2. Просто из-за птичьей солидарности! Рэйвенс - единственные птицы в АФК, поэтому у нас прекрасные отношения с другими потомками динозавров, поскольку все они обитают в НФК. В прошлом году были счастливы Иглз, в этом пусть порадуются Сихокс.
Пусть победят те, кто умеют летать!
конечно по ходу сезона обе команды доказали что достойны титула и уже к концу регулярки были среди главных фаворитов - хотя главными все равно были Рэмз. но и те и другие уже вполне сбе епретендовали и логично дошли до финала. обе в основном за счет защит. но и в нападении есть изюминки у них. жду интересной зарубы - и хотя Сиэтл сейчас большой фаворит все еж - Патриоты вполне могут удивить. весь годв общем удивляют. это супербоул и может случиться все что кгодно - что обе команды и показали 11 лет назад в возможно самой безумной концовке СБ в итсории - ну одной из точно.
Познавательно.
В регби играл, болельщик https://www.northamptonsaints.co.uk/