390

Супербоул-2026. «Нью-Ингленд» сыграл с «Сиэтлом»

«Нью-Ингленд» сыграет с «Сиэтлом» в Супербоуле-2026.

Сегодня ночью состоялся финал сезона НФЛ – Супербоул-2026, в котором сыграли «Нью-Ингленд» и «Сиэтл».

Национальная футбольная лига

Супербоул LX

9 февраля

Санта-Клара (Калифорния), США

Нью-Ингленд – Сиэтл – 13:29 (0:3, 0:6, 0:3, 13:17)

Лидеры в нападении:

Пас: Дрейк Мэй (НИ) — 27/43, 295 ярдов, 2 тд, 2 перехвата; Сэм Дарнолд (СИЭ) — 19/38, 202 ярда, 1 тд

Вынос: Дрейк Мэй (НИ) — 5 попыток, 37 ярдов; Кеннет Уокер (СИЭ) — 27 попыток, 135 ярдов

Прием: Мак Холлинс (НИ) — 4 приема, 78 ярдов, 1 тд; Купер Капп (СИЭ) — 6 приемов, 61 ярд

В Супербоуле сыграют две команды, которых там не ждали. О чем говорит их успех

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoНФЛ
logoНью-Ингленд
logoСупербоул
результаты
logoСиэтл
390 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сезон ты можешь пропустить, но Супербоул смотреть обязан!
Ответ Всё такЪ
Сезон ты можешь пропустить, но Супербоул смотреть обязан!
Жаль выходной на работе не дают в понедельник😁
Ответ Всё такЪ
Сезон ты можешь пропустить, но Супербоул смотреть обязан!
Время подвести итоги сезона.
Почему до Супербоула? Потому что мне не принципиально, кто выиграет сегодня.
Что ж, это был еще один увлекательный сезон НФЛ, в котором были и неожиданные взлеты, и ожидаемо-нежданные падения. Как тут уже написал наш любимый Эдвард, такую пару финалистов не загадывал никто. Но это спорт, так бывает.
К сожалению, все те команды, которым я симпатизировал, по очереди сошли с дистанции ("Питтсбург", "Баффало". "Рэмс"). Хорошо, что там же досрочно сошли с дистанции и "49-е". А вот "Сиэтл" и "Пэтриотс" не успели.
Что ж, за пару недель с финалов конференций я отошел от поражения "Рэмс", поэтому все-таки посмотрю сегодня Супербоул в прямом эфире (если не просплю). Но прям болеть за кого-то не буду. Хотелось бы побольше перехватиков с обеих сторон и какой-нибудь драмы типа незабитого филд-гола на победу на последней секунде :)
В Супербоуле больше всего бесят огромные паузы, во время которых какие-то мужики по полю бегают и не дают нормально посмотреть рекламу.
Ответ Куприн
В Супербоуле больше всего бесят огромные паузы, во время которых какие-то мужики по полю бегают и не дают нормально посмотреть рекламу.
а еще выступления артистов ждать надо изза этих дураков почти полтора часа))
Ответ Куприн
В Супербоуле больше всего бесят огромные паузы, во время которых какие-то мужики по полю бегают и не дают нормально посмотреть рекламу.
☺☺☺
Ожидания: практически никаких
Реальность: лучше бы спал
Ответ McRothenberg
Ожидания: практически никаких Реальность: лучше бы спал
Да ладно, нормальная игра. Отдельно раз за Дарнольда. И вообще по местному времени у меня начало как раз в 6-30. Удобно.
Да играй ты уже 4-й и 1 !! Чего вообще еще ждать?! Ноль в атаке.
Ответ kenny_182
Да играй ты уже 4-й и 1 !! Чего вообще еще ждать?! Ноль в атаке.
Да никто на своей половине поля не будет играть 4-ый даун)еще рано
Ответ Бронислав Каминский
Да никто на своей половине поля не будет играть 4-ый даун)еще рано
Пейтон с Бо Никсом сыграл бы не глядя.
хз, что должно случиться, чтобы Сиэттл не забрал...
верю в рыжего и пару Нжигба-Уолкер!
~31:20
Ответ KarimSmolov
хз, что должно случиться, чтобы Сиэттл не забрал... верю в рыжего и пару Нжигба-Уолкер! ~31:20
Новая эра наступила, с чем всех и поздравляю. Почти все команды примерно равны, раньше квотербек был половина команды, теперь даже не треть. В Супербоул, как мы теперь понимаем, может выйти любая команда. В финале предпочтений нет, Сиэтл очевидный фаворит, они и должны забрать. Уокер МВП.
Ответ KarimSmolov
хз, что должно случиться, чтобы Сиэттл не забрал... верю в рыжего и пару Нжигба-Уолкер! ~31:20
Все что угодно может произойти. Дарнолд призраков давно не видел, а может Мэй первую нормальную игру в плей офф проведет. Ждём.
Пусть выиграют Сихокс! Желаю победы Сиэтлу по двум причинам:
1. Майк Макдональд! Прямо скажем, не чужой для Балтимора человечек. Когда он был с нами, у Рэйвенс была лучшая защита в лиге. Собственно, примерно такой же отличный Defense он помог построить и в Сиэтле.
2. Просто из-за птичьей солидарности! Рэйвенс - единственные птицы в АФК, поэтому у нас прекрасные отношения с другими потомками динозавров, поскольку все они обитают в НФК. В прошлом году были счастливы Иглз, в этом пусть порадуются Сихокс.
Пусть победят те, кто умеют летать!
Пишут, что плохой Кролик ярдов в хафтайме набрал больше, чем атака Пэтс за первую половину)))
Сихокс чемпы, Мэя к психологу, всех с окончанием сезона
конечно самый невероятный супербоул с точки зрения ожиданий перед сезоном. тогда десятки вариантов разные эксперты прогнозировали - но такого точно никто и представить не мог. причем ладно одна команда вдруг выстрелила и вышла в СБ - аткое уже бывало - причем с теми же Патриотами 25 лет назад. СФ в 2019 тоже прошла путь от худшей команды до участника СБ невероятно бысто. были еще примеры когда андердоги перед сезоном выходят в СБ. но чтоыб сразу 2 таких попало - такого еще не было. у Сиэтла перед сезоном было 60-1 - при том все их считали приличной командой - но уж в очень сильном дивизионе они играют. на Патриотов которые год назад закончили 4-13 было вообще 80-1. сопокупно 4800 к 1 это самые низкие совокупные коэффициенты в истории СБ.

конечно по ходу сезона обе команды доказали что достойны титула и уже к концу регулярки были среди главных фаворитов - хотя главными все равно были Рэмз. но и те и другие уже вполне сбе епретендовали и логично дошли до финала. обе в основном за счет защит. но и в нападении есть изюминки у них. жду интересной зарубы - и хотя Сиэтл сейчас большой фаворит все еж - Патриоты вполне могут удивить. весь годв общем удивляют. это супербоул и может случиться все что кгодно - что обе команды и показали 11 лет назад в возможно самой безумной концовке СБ в итсории - ну одной из точно.
Ответ Edward XVII
конечно самый невероятный супербоул с точки зрения ожиданий перед сезоном. тогда десятки вариантов разные эксперты прогнозировали - но такого точно никто и представить не мог. причем ладно одна команда вдруг выстрелила и вышла в СБ - аткое уже бывало - причем с теми же Патриотами 25 лет назад. СФ в 2019 тоже прошла путь от худшей команды до участника СБ невероятно бысто. были еще примеры когда андердоги перед сезоном выходят в СБ. но чтоыб сразу 2 таких попало - такого еще не было. у Сиэтла перед сезоном было 60-1 - при том все их считали приличной командой - но уж в очень сильном дивизионе они играют. на Патриотов которые год назад закончили 4-13 было вообще 80-1. сопокупно 4800 к 1 это самые низкие совокупные коэффициенты в истории СБ. конечно по ходу сезона обе команды доказали что достойны титула и уже к концу регулярки были среди главных фаворитов - хотя главными все равно были Рэмз. но и те и другие уже вполне сбе епретендовали и логично дошли до финала. обе в основном за счет защит. но и в нападении есть изюминки у них. жду интересной зарубы - и хотя Сиэтл сейчас большой фаворит все еж - Патриоты вполне могут удивить. весь годв общем удивляют. это супербоул и может случиться все что кгодно - что обе команды и показали 11 лет назад в возможно самой безумной концовке СБ в итсории - ну одной из точно.
Спасибо.
Познавательно.
В регби играл, болельщик https://www.northamptonsaints.co.uk/
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Худшее решение в истории Супербоула». Анатомия решающего розыгрыша в предыдущей встрече «Пэтриотс» и «Сихокс»
6 февраля, 15:47
В Супербоуле сыграют две команды, которых там не ждали. О чем говорит их успех
5 февраля, 10:58
«Пэтриотс» и «Сихокс» прибыли в Сан-Хосе для участия в Супербоуле LX
2 февраля, 09:22
Рекомендуем
Главные новости
На Супербоуле показали трейлеры «Миньонов 3», «Крика 7», «Супергерл» и «Мандалорца и Грогу»
9 февраля, 10:06Кино
Актер Педро Паскаль поучаствовал в хафтайм-шоу на Супербоуле
9 февраля, 07:48Кино
Раннинбек «Сиэтла» Кеннет Уокер признан MVP Супербоула LX
9 февраля, 03:43
«Сиэтл Сихокс» стали чемпионами Супербоула LX
9 февраля, 03:31
Квотербек «Рэмс» Мэттью Стэффорд признан MVP регулярного сезона
6 февраля, 16:16
Квотербек «Джетс» Джастин Филдс отказался от участия в Матче звезд
3 февраля, 17:48
Гас Брэдли назначен координатором защиты «Теннесси»
3 февраля, 15:45
Пука Накуа и актриса Сидни Суини вместе прыгнут с парашютом
3 февраля, 15:35
Мехико с 2026 года вновь будет принимать матчи регулярного сезона НФЛ
3 февраля, 13:42
НФЛ будет проводить по одному матчу регулярного сезона на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшие несколько лет
3 февраля, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля 2025, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля 2025, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля 2025, 12:42
Рекомендуем