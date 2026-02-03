Квотербек «Джетс» Джастин Филдс отказался от участия в Матче звезд

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Джастин Филдс отказался от приглашения на Матч звезд, сообщает NBC Sports со ссылкой на Иэна Рапопорта. По информации источника, Филдс предпочел сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.

Филдс стал одним из нескольких квотербеков АФК, которые не смогли или не захотели принять участие в мероприятии. В итоге из квотербеков конференцию на Матче звезд представят Шедур Сандерс, Джо Флакко и Джо Бурроу.

В сезоне Филдс провел девять матчей в стартовом составе, одержав две победы. Он набрал семь пасовых тачдаунов, а «Джетс» в этих играх в среднем набирали 20,2 очка.