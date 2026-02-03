2

Квотербек «Джетс» Джастин Филдс отказался от участия в Матче звезд

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Джастин Филдс отказался от приглашения на Матч звезд, сообщает NBC Sports со ссылкой на Иэна Рапопорта. По информации источника, Филдс предпочел сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.

Филдс стал одним из нескольких квотербеков АФК, которые не смогли или не захотели принять участие в мероприятии. В итоге из квотербеков конференцию на Матче звезд представят Шедур Сандерс, Джо Флакко и Джо Бурроу.

В сезоне Филдс провел девять матчей в стартовом составе, одержав две победы. Он набрал семь пасовых тачдаунов, а «Джетс» в этих играх в среднем набирали 20,2 очка.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Простите, матчем звёзд вы именуете Про Боул?

Скоро ли квотербеков начнёте величать четвертьзащитниками?
Ответ Joe Burrow
Простите, матчем звёзд вы именуете Про Боул? Скоро ли квотербеков начнёте величать четвертьзащитниками?
Да.
Нет.
