Гас Брэдли назначен координатором защиты «Теннесси»

«Теннесси Тайтенс» договорились о назначении Гаса Брэдли на пост координатора защиты.

В прошлом сезоне Брэдли работал ассистентом главного тренера по защите в «Сан-Франциско Фотинайнерс» и теперь воссоединяется с новым главным тренером «Теннесси» Робертом Сале.

59-летний Брэдли ранее занимал пост координатора защиты в «Сиэтл Сихокс», «Лос-Анджелес Чарджерс», «Лас-Вегас Рейдерс» и «Индианаполис Колтс», а также был главным тренером «Джексонвилл Джегуарс» с 2013 по 2016 год. Под его руководством защиты четыре раза входили в топ-10 по пропущенным очкам и шесть раз — по пропущенным ярдам.

В сезоне-2025 «Теннесси» занял 28-е место в лиге по пропущенным очкам и 21-е — по ярдам. Брэдли будет работать с составом, в котором ключевыми фигурами остаются ди-тэкл Джеффри Симмонс и лайнбекер Седрик Грэй.