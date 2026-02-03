НФЛ будет проводить по одному матчу регулярного сезона на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшие несколько лет

«Бернабеу» продолжит принимать матчи НФЛ.

НФЛ объявила о многолетнем соглашении на проведение матчей регулярного сезона в Мадриде, начиная с сезона-2026. Игры будут проходить на стадионе Сантьяго Бернабеу, домашней арене мадридского «Реала».

Первый матча НФЛ в Мадриде прошел в 2025 году. Лига рассматривает Испанию как один из приоритетных международных рынков: по оценкам НФЛ, в стране насчитывается около 11 млн болельщиков.

В рамках долгосрочной стратегии развития НФЛ планирует расширять присутствие флаг-футбола в Испании. Программа NFL Flag была запущена в стране в 2024 году и уже действует в школах Мадрида, Барселоны и Сарагосы при поддержке Федерации американского футбола Испании.

На данный момент подтверждено, что в сезоне-2026 в Мадриде пройдет один матч регулярного чемпионата. Подробности — участники, дата и время начала — будут объявлены позднее вместе с полным расписанием сезона.