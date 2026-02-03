22

НФЛ будет проводить по одному матчу регулярного сезона на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшие несколько лет

«Бернабеу» продолжит принимать матчи НФЛ.

НФЛ объявила о многолетнем соглашении на проведение матчей регулярного сезона в Мадриде, начиная с сезона-2026. Игры будут проходить на стадионе Сантьяго Бернабеу, домашней арене мадридского «Реала».

Первый матча НФЛ в Мадриде прошел в 2025 году. Лига рассматривает Испанию как один из приоритетных международных рынков: по оценкам НФЛ, в стране насчитывается около 11 млн болельщиков.

В рамках долгосрочной стратегии развития НФЛ планирует расширять присутствие флаг-футбола в Испании. Программа NFL Flag была запущена в стране в 2024 году и уже действует в школах Мадрида, Барселоны и Сарагосы при поддержке Федерации американского футбола Испании.

На данный момент подтверждено, что в сезоне-2026 в Мадриде пройдет один матч регулярного чемпионата. Подробности — участники, дата и время начала — будут объявлены позднее вместе с полным расписанием сезона.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Ждём Енисей - Нефтехимик в Мадриде.
Ответ Антон Фалафель
Ждём Енисей - Нефтехимик в Мадриде.
не, не...играть должны лидеры: Факел-Урал
Ответ Ржевский
не, не...играть должны лидеры: Факел-Урал
Надеюсь ,что Амкар сыграет на Бернабеу
Население страны 47 лямов, из них 11 следит за амфутом?
Ответ kunaguero
Население страны 47 лямов, из них 11 следит за амфутом?
Возможно, это число просмотров из Испании Super Bowl(или даже его хайлайтов), который немало людей смотрят из-за выступлений артистов и яркой рекламы
Чик трак, это другой вид спорта, тут принципы спортивной борьбы другие.
