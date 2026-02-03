0

Париж в 2026 году впервые примет матч регулярного сезона НФЛ. «Нью-Орлеан» — один из участников

НФЛ проведет первый в истории матч регулярного сезона во Франции в 2026 году. Игра состоится на «Стад-де-Франс» в Париже, а одним из участников станет клуб «Нью-Орлеан Сейнтс».

Выбор «Сейнтс» связан с распределением международных прав между клубами: «Нью-Орлеан» обладает маркетинговыми правами НФЛ во Франции и на протяжении нескольких лет заявлял о желании сыграть первый матч лиги в этой стране. Франция станет новым рынком для регулярных матчей НФЛ наряду с Великобританией, Германией, Испанией, Бразилией и Мексикой.

По неофициальной информации, опубликованной французским изданием RMC Sport, матч пройдет 25 октября и станет «домашним» для «Нью-Орлеана». Соперником «Сейнтс» должны стать «Кливленд Браунс». Ожидается аншлаг — вместимость арены составляет около 80 тысяч зрителей.

НФЛ официально подтвердит дату, время начала и соперника позднее — при публикации расписания сезона-2026.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
