Букмекеры определили «Сиэтл» фаворитом Супербоула. Сэм Дарнолд — главный претендент на MVP финала

«Сиэтл Сихокс» считаются фаворитами Супербоула LX. Изначально линия открылась с преимуществом «Сиэтла» в 3,5 очка над «Нью-Ингленд Пэтриотс», однако после поступления ставок фора сместилась до отметки в 4,5 очка.

Коэффициент на победу «Сиэтла» составляет 1.43, тогда как успех «Нью-Ингленда» оценивается коэффициентом 2.90. Тотал матча установлен на отметке 46,5 очка.

Квотербек «Сиэтла» Сэм Дарнолд является главным претендентом на MVP Супербоула с коэффициентом 2.30. Далее идут квотербек «Пэтриотс» Дрейк Мэй (3.35), принимающий «Сиэтла» Джексон Смит-Инджигба (6.50), раннинбек «Сиэтла» Кеннет Уокер (7.00) и раннинбек «Нью-Ингленда» Рамондрей Стивенсон (26.00).

Обе команды перед стартом сезона считались андердогами. Коэффициент на победу «Сиэтла» в Супербоуле составлял 61.00, тогда как шансы «Нью-Ингленда» оценивались в 81.00.