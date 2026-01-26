6

Букмекеры определили «Сиэтл» фаворитом Супербоула. Сэм Дарнолд — главный претендент на MVP финала

«Сиэтл Сихокс» считаются фаворитами Супербоула LX. Изначально линия открылась с преимуществом «Сиэтла» в 3,5 очка над «Нью-Ингленд Пэтриотс», однако после поступления ставок фора сместилась до отметки в 4,5 очка.

Коэффициент на победу «Сиэтла» составляет 1.43, тогда как успех «Нью-Ингленда» оценивается коэффициентом 2.90. Тотал матча установлен на отметке 46,5 очка.

Квотербек «Сиэтла» Сэм Дарнолд является главным претендентом на MVP Супербоула с коэффициентом 2.30. Далее идут квотербек «Пэтриотс» Дрейк Мэй (3.35), принимающий «Сиэтла» Джексон Смит-Инджигба (6.50), раннинбек «Сиэтла» Кеннет Уокер (7.00) и раннинбек «Нью-Ингленда» Рамондрей Стивенсон (26.00).

Обе команды перед стартом сезона считались андердогами. Коэффициент на победу «Сиэтла» в Супербоуле составлял 61.00, тогда как шансы «Нью-Ингленда» оценивались в 81.00.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Приятно смотреть на Сиэтл. Команда динамичная, мотивированная, просто огонь! Пэтриотс намного скромнее. Даже не знаю что может помочь Пэтс и Дрейку, только чудо наверное. Демоны Дарнольда или инопланетяне.
Ответ гилберт
Приятно смотреть на Сиэтл. Команда динамичная, мотивированная, просто огонь! Пэтриотс намного скромнее. Даже не знаю что может помочь Пэтс и Дрейку, только чудо наверное. Демоны Дарнольда или инопланетяне.
В одной игре что угодно может помочь. Даже более явные андердоги побеждали, а тут судя по кэфам от Пэтс все таки ждут, что они дадут бой
Ответ гилберт
Приятно смотреть на Сиэтл. Команда динамичная, мотивированная, просто огонь! Пэтриотс намного скромнее. Даже не знаю что может помочь Пэтс и Дрейку, только чудо наверное. Демоны Дарнольда или инопланетяне.
второе. Это серьезная опасность, без шуток
Супербоулы выигрывает защиты. Дарнолд 7 лет днил в лиге. Это какой-же талант имеет Смит-Инджигба и О-лайн Сиэттла, что он стал главным претендентом на MVP
Ответ See what
Супербоулы выигрывает защиты. Дарнолд 7 лет днил в лиге. Это какой-же талант имеет Смит-Инджигба и О-лайн Сиэттла, что он стал главным претендентом на MVP
Большой
Дарнольд МВП! 😄🤣НФЛ можно закрывать.
